【KTSF 朱慧琪報導】

週三公佈6月的通脹率按年升至9.1%,創41年新高,預料2023年工資也將會大幅調升,也將會是15年來的最大升幅,但是會否跟得上通脹率?

一項由Willis Towers Watson公司對1,400多名美國僱主的民意調查發現,2023年的預期平均加薪幅度是4.1%,但是週三公佈的消費者物價指數顯示,6月的通脹率同比升至9.1%,這意味著未必跟得上通脹率,換言之工人將會變相減薪,因為他們的購買力會降低。

但是許多員工可能會看到他們的工資增長,只與通貨膨脹持平,但是一些人則可能是真正加薪,因為有些公司會在基本工資上增加其他類型的補償,包括留任獎金或花紅。

