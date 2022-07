拜登抵沙地訪問 向王儲質問卡舒吉遇害事件

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登抵達沙地阿拉伯訪問,與沙地國王和王儲會面了超過兩小時,拜登說,他當面質問他們有關沙地記者卡舒吉,在伊斯坦布爾沙地領事館遇害事件,拜登此行也促成多項議程,為推動以色列和沙地的關係正常化走出一步。

拜登在沙地阿拉伯與沙地國王薩勒曼和王儲穆罕默德會面之後見記者,拜登說他此行達成「重要商業事務」,有人批評拜登這次到訪沙地,是為了尋求沙地增產石油令油價下降,而放棄了他在人權方面的承諾。

特別是沙地駐美記者卡舒吉4年前在伊斯坦布爾沙地領事館遇害事件,美國情報消息指,沙地王儲有可能批准謀殺卡舒吉的事件,令人關注沙地的人權紀錄,卡舒吉被殺害,也令美國和沙地重整關係蒙上陰影。

拜登就說,他在會議一開始時,就當面直接提出卡舒吉命案。

拜登說:「我直截了當討論這事,我明確說出我的觀點,我直接指出,身為美國總統,如果對人權問題沉默,就與我們的身份不相符,我將會站出來支持我們的價值觀。」

拜登又提到,今次會議達成多項重大事情,第一,沙地將會開放領空給所有民航機,包括沙地來往以色列的航班。

拜登說:「這是重大事件,不僅是實質和象徵性,而是實質性,這是重大事件,意味著沙地領空現時開放給來往以色列的飛機,這是第一步,我希望是最終將會走向更廣泛的關係正常化。」

拜登也指出,國際維持和平部隊,包括美國的維和部隊,今年底前將會離開駐守了超過40年的紅海蒂朗島,該島將會變成旅遊和經濟區,而沙地也承諾投資在美國主導的科技,去研發和部署5G和6G網絡在沙地和發展中國家。

