拜登與以色列總理立德簽署《耶路撒冷宣言》聯合協議

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登訪問中東地區的第二天，他與以色列總理立德簽署了一份《耶路撒冷宣言》的聯合協議，承諾美國致力確保以色列的安全，維持以色列的軍事優勢，不允許伊朗擁有核武器，拜登認為外交是制止伊朗核野心的最佳途徑，但以色列就強調對伊朗發出武力威脅才是解決方法。

拜登與以色列臨時總理立德簽署了一份聯合聲明，重申美國致力加強以色列的自衛能力軍事優勢來抗衡伊朗，不過對於如何應對伊朗核武器威脅，這兩位領袖有不同的立場。

拜登指出，外交是制止伊朗核野心的最佳途徑，但立德就指外交手段行不通，他認為唯一可以制止伊朗的是要令伊朗知道，如果他們繼續發展核項目，西方自由世界將會使用軍事武力應對。

由於雙方的觀點不同，拜登稍後重申，美國會致力確保伊朗永遠不會獲得核武器，但就強調他仍然相信，外交是實現阻止伊朗取得核武的最佳方法。

拜登說：「我們非常清楚表明：我們將不會，讓我再說一遍，我們將不會容許伊朗獲得核武。」

拜登又指出，他今次也訪問沙地阿拉伯，目的就是要推廣美國在中東的利益和影響力，他也將與中東其他領袖接觸，表明美國繼續領導中東地區，而並非在該地區製造一個真空，令中國和俄羅斯乘虛而入，這樣對以色列、美國以及許多國家都不利。

在2015年，伊朗與西方幾個大國達成國際協議，德黑蘭同意限制伊朗發展核項目計劃，以換取放寬對伊朗的制裁，以色列就猛烈抨擊伊朗的核項目協議，在這份協議簽署時，拜登當時是做副總統。

特朗普在2018年出任總統，宣布退出伊朗核項目協議，現時美國正試圖讓伊朗重返這項核協議談判，當中包括在維也納舉行間接會談。

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