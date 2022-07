拜登與以色列總理立德簽署《耶路撒冷宣言》聯合協議

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登訪問中東地區的第二天,他與以色列總理立德簽署了一份《耶路撒冷宣言》的聯合協議,承諾美國致力確保以色列的安全,維持以色列的軍事優勢,不允許伊朗擁有核武器,拜登認為外交是制止伊朗核野心的最佳途徑,但以色列就強調對伊朗發出武力威脅才是解決方法。

拜登與以色列臨時總理立德簽署了一份聯合聲明,重申美國致力加強以色列的自衛能力軍事優勢來抗衡伊朗,不過對於如何應對伊朗核武器威脅,這兩位領袖有不同的立場。

拜登指出,外交是制止伊朗核野心的最佳途徑,但立德就指外交手段行不通,他認為唯一可以制止伊朗的是要令伊朗知道,如果他們繼續發展核項目,西方自由世界將會使用軍事武力應對。

由於雙方的觀點不同,拜登稍後重申,美國會致力確保伊朗永遠不會獲得核武器,但就強調他仍然相信,外交是實現阻止伊朗取得核武的最佳方法。

拜登說:「我們非常清楚表明:我們將不會,讓我再說一遍,我們將不會容許伊朗獲得核武。」

拜登又指出,他今次也訪問沙地阿拉伯,目的就是要推廣美國在中東的利益和影響力,他也將與中東其他領袖接觸,表明美國繼續領導中東地區,而並非在該地區製造一個真空,令中國和俄羅斯乘虛而入,這樣對以色列、美國以及許多國家都不利。

在2015年,伊朗與西方幾個大國達成國際協議,德黑蘭同意限制伊朗發展核項目計劃,以換取放寬對伊朗的制裁,以色列就猛烈抨擊伊朗的核項目協議,在這份協議簽署時,拜登當時是做副總統。

特朗普在2018年出任總統,宣布退出伊朗核項目協議,現時美國正試圖讓伊朗重返這項核協議談判,當中包括在維也納舉行間接會談。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。