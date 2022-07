報告指舊金山奧克蘭Hayward都會區平均時薪較全美高出近一倍（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

根據勞工統計局的數據,2021年5月,舊金山(三藩市)、奧克蘭(屋崙),以及Hayward都會區的平均時薪是41.63元,比全國平均時薪28元高差不多一半。

勞工統計局週四指出,該地區有22個主要職業群體工資都高於全國的平均水平,與全國分佈相比,舊金山地區的就業高度集中在9個類別,當中包括電腦、數學管理,以及商業和金融運營,13個群體的就業人數顯著低於全國,當中包括辦公室,行政、運輸以及生產等。

舊金山現時有16萬1千多人從事電腦和數學領域的職位,佔當地就業人數7.2%,明顯高於全國3.3%的比例,該職業群體的平均工資為每小時67.14美元,遠高於全國的48.01美元。

三個都會區的員工,總數有224萬多人,從事家庭保健以及個人護理助理是最常見的工作,共有8萬8千多人。

管理職業組別,薪酬最高可達到每小時80.19美元,其次是關於法律職業,每小時最高為71.10美元,而婦產科醫生收入是最高,每小時可達到181.72美元。

報告的統計包括Alameda縣、Contra Costa縣、Marin縣、舊金山以及San Mateo縣。

