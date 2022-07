【KTSF 毛皓延報導】

兩個全國地產網站的數據顯示,隨著按揭利率上升及股票價格下跌,灣區及北加州樓市的降溫速度比全國快,但灣區樓價水平仍然沒有明顯下跌。

根據舊金山(三藩市)紀事報報導,地產網站Zillow顯示,房屋價值自疫情開始以來首次下跌,以舊金山為例,6月的房屋中位價,約為149萬2千5百元,比5月份下跌約1,600元,跌幅為0.1%。

而聖荷西6月的中位樓價,為167萬9千5百元,比5月下跌一萬三千元,跌幅為0.77%。

而另一個地產網站Redfin顯示,聖荷西樓市的降溫速度是全國最快,舊金山就排第十位,聖荷西減價的樓盤,按年增加9%,舊金山就增加8%。

已經簽約但未成交(pending sales)的宗數,聖荷西下降21%,舊金山就下降14%。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。