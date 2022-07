【KTSF】

優山美地國家公園的Washburn山火,擴散至鄰近的Sierra國家森林,火勢由22%受控,下降至只有17%受控。

優山美地國家公園的火場面積擴大至3,772英畝,當局再增加多396名消防員,至1,045名人員撲救。

消防員表示,山火正在遠離公園內最大的紅杉樹樹林,但是山火則蔓延至鄰近的Sierra國家森林,火勢亦由週二22%受控,下降至目前只有17%受控。

當局指,未來一週的天氣持續乾旱,導致山火繼續活躍,預計對撲救行動會持續困難。

