時代雜誌已經發布了2022年世界上50個最受歡迎的旅遊地點名單。

北美洲五個觀光好地點是舊金山(三藩市)、底特律、邁阿密、波特蘭及猶他州的Park City。

其他地區就有牙買加、智利的復活節島、法國南部的馬賽和捷克滑雪勝地多尼-莫拉華(Dolní Morava)等多個地點。

這份名單由《時代》雜誌的國際記者和撰稿人匯總而成。

