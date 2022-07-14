美國6月份消費物價指數較去年同期飆升9.1%

July 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞

【KTSF】

聯邦勞工部週三公佈的數據顯示，反映通脹情況的消費物價指數（CPI）6月份繼續升，同去年同期相比飆升至驚人的9.1%，創下41年來新高，其中汽油價格升11.2%，食品價格就升1%。

如果扣除波幅較大的食品和能源項目之後，核心CPI按年上升6%，按月就上升0.7%，這些通脹帶來的價格壓力，令人關注如果聯儲局不加快開始降低通脹，通脹就會失控繼續升。

有投資專家認為，最新發表的通脹數據，無疑迫使聯儲局加大力度快速加息來遏抑通脹。

阿特蘭大聯儲局分局總裁Raphael Bostic預期，在本月底的議息會議，聯儲局可能會考慮大幅加息一厘，金融市場也預期，到今年底，利率將會升至3.5厘至3.75厘之間。

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