德州Ulvade校園槍擊案視頻外流惹眾怒（視頻）

July 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

德州Ulvade校園槍擊案震撼了全國，21條師生性命在這起事件中，被年僅18歲的槍手奪走，事隔將近兩個月，從警調單位、校方、到政府機關各方，依然在責任的歸屬上互踢皮球，而當地報社取得了一支新的校園監視器影片，證實了警方拖延搶救學生，再次引起民眾的憤怒，視頻中一些畫面可能引起觀眾不安，敬請留意。

一支外流的Uvalde市羅布小學監視鏡頭的畫面，還原了槍擊案當天驚悚的過程。

「孩子們在躲，我的天。」

畫面也記錄了一位老師撥打911請求救援的當下。

「趴下！躲進教室！躲進教室！」

畫面顯示，槍手在上午11時33分闖入學校，手上拿著一把半自動步槍，幾分鐘後，他開始掃射。

三分鐘後，第一批警察到場，但因人手不足而先行撤退，全副武裝的員警陸續在一小時内抵達現場，但他們依舊在教室外等待上級指令。

Uvalde縣專員Ronald Garza說：「他們沒有任何作為，就待在原地。」

監視器畫面顯示，警方在門外等待超過70分鐘的時間，在12時46分才開始攻堅行動。

說：「每位警察人員都有責任阻止槍手，但他們沒有擔起這份責任。」

雖然這支外流影片幫外界，還原了當天的情況，但這支僅供死者家屬過目的影片，事先被外流給德州當地的報社，也引來許多人的不滿。

遇害女童Amerie Jo Garza的父親Angel Garza說：「誰給了你們權力播出我們小孩的影片？」

Uvalde市長Don McLaughlin也在記者會上嚴正譴責外流這支影片的作為。

在首都華盛頓，有民眾舉行集會追究責任，他們想為年輕的死者們討一個公道。

女兒在案中遇害的Kimberly Rubio說：「如果當初有把孩子接回家？如果校方有把門鎖好？如果警方有立即作為？」

Uvalde市長已下令要嚴辦外流影片的單位，而負責調查此案件責任歸屬的德州參議院一個委員會，也將在近期發佈報告，追究到底是哪個環節出了問題，停止各個單位互相卸責。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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