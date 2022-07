德州Ulvade校園槍擊案視頻外流惹眾怒（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

德州Ulvade校園槍擊案震撼了全國,21條師生性命在這起事件中,被年僅18歲的槍手奪走,事隔將近兩個月,從警調單位、校方、到政府機關各方,依然在責任的歸屬上互踢皮球,而當地報社取得了一支新的校園監視器影片,證實了警方拖延搶救學生,再次引起民眾的憤怒,視頻中一些畫面可能引起觀眾不安,敬請留意。

一支外流的Uvalde市羅布小學監視鏡頭的畫面,還原了槍擊案當天驚悚的過程。

「孩子們在躲,我的天。」

畫面也記錄了一位老師撥打911請求救援的當下。

「趴下!躲進教室!躲進教室!」

畫面顯示,槍手在上午11時33分闖入學校,手上拿著一把半自動步槍,幾分鐘後,他開始掃射。

三分鐘後,第一批警察到場,但因人手不足而先行撤退,全副武裝的員警陸續在一小時内抵達現場,但他們依舊在教室外等待上級指令。

Uvalde縣專員Ronald Garza說:「他們沒有任何作為,就待在原地。」

監視器畫面顯示,警方在門外等待超過70分鐘的時間,在12時46分才開始攻堅行動。

說:「每位警察人員都有責任阻止槍手,但他們沒有擔起這份責任。」

雖然這支外流影片幫外界,還原了當天的情況,但這支僅供死者家屬過目的影片,事先被外流給德州當地的報社,也引來許多人的不滿。

遇害女童Amerie Jo Garza的父親Angel Garza說:「誰給了你們權力播出我們小孩的影片?」

Uvalde市長Don McLaughlin也在記者會上嚴正譴責外流這支影片的作為。

在首都華盛頓,有民眾舉行集會追究責任,他們想為年輕的死者們討一個公道。

女兒在案中遇害的Kimberly Rubio說:「如果當初有把孩子接回家?如果校方有把門鎖好?如果警方有立即作為?」

Uvalde市長已下令要嚴辦外流影片的單位,而負責調查此案件責任歸屬的德州參議院一個委員會,也將在近期發佈報告,追究到底是哪個環節出了問題,停止各個單位互相卸責。

