FDA批准成年人接種Novavax新型肺炎疫苗

July 14, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）批准成年人接種Novavax的新型肺炎疫苗。

Novavax採用沙士二型冠狀病毒的刺狀蛋白的複製本，加入納米分子冒充病毒，並加入一種南美樹木的成份，來刺激人體免疫系統作出反應，這種方式比較傳統，但臨床試驗表明有高度的效力。

美國接近4份1的民眾仍然未有接種疫苗，專家估計Novavax疫苗可以提供市民多一個選擇，和希望吸引更多市民接種疫苗。

FDA授權批准18歲或以上的人士接種Novavax的頭兩劑疫苗，估計下星期聯邦疾控中心（CDC）會建議如何使用疫苗。

拜登政府已經訂購320萬劑Novavax疫苗，預計市民可以在本月尾就可以接種。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。

Related Articles

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


6 + twelve =