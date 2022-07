FDA批准成年人接種Novavax新型肺炎疫苗

【KTSF 梁展穎報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)批准成年人接種Novavax的新型肺炎疫苗。

Novavax採用沙士二型冠狀病毒的刺狀蛋白的複製本,加入納米分子冒充病毒,並加入一種南美樹木的成份,來刺激人體免疫系統作出反應,這種方式比較傳統,但臨床試驗表明有高度的效力。

美國接近4份1的民眾仍然未有接種疫苗,專家估計Novavax疫苗可以提供市民多一個選擇,和希望吸引更多市民接種疫苗。

FDA授權批准18歲或以上的人士接種Novavax的頭兩劑疫苗,估計下星期聯邦疾控中心(CDC)會建議如何使用疫苗。

拜登政府已經訂購320萬劑Novavax疫苗,預計市民可以在本月尾就可以接種。

