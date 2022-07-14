房地產市場放緩 6月有近15%買房協議告吹

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全國的房地產市場出現放緩，讓買房人士有了砍價的空間，甚至出現交易反悔的情況，根據業內一項最新分析指出，今年6月有近15%的買房協議告吹。

根據房地產網站Redfin發布的最新分析，今年6月，全國有約6萬個購房協議告吹，沒有落實，大約佔該月房屋交易合約的14.9%，這也是自2020年3月和4月，也就是新冠疫情爆發以來最高的比例。

4月份無法履約的購房交易為12.7%，一年之前則為11.2%，當前交易反悔的比例明顯升高。

Redfin副首席經濟學家Taylor Marr指出，房屋市場競爭的放緩，讓買家有了討價還價的空間，這也是他們取消交易的原因之一，同時看到愈來愈多的買家不會豁免房屋檢查期，以及估價保護期，這也讓買方有更大的彈性，在房子出現問題時仍可以取消交易。

另一方面，上漲的房貸利率也可能迫使一些買家取消購房交易，因為如果當初出價時房貸利率為5%，但接近成交結案時，可能利率已經漲到5.8%，那麼有可能使得買家無法負擔每月的供款金額，或是不合資格取得貸款額度。

這份分析也點出，隨著聯儲局持續加息，最近數個星期的房屋市場已經有所降溫，這也讓買家有更多的自由尋求賣方讓步，不過高利率同時也讓房屋更加難以負擔。

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