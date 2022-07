房地產市場放緩 6月有近15%買房協議告吹

【KTSF】

全國的房地產市場出現放緩,讓買房人士有了砍價的空間,甚至出現交易反悔的情況,根據業內一項最新分析指出,今年6月有近15%的買房協議告吹。

根據房地產網站Redfin發布的最新分析,今年6月,全國有約6萬個購房協議告吹,沒有落實,大約佔該月房屋交易合約的14.9%,這也是自2020年3月和4月,也就是新冠疫情爆發以來最高的比例。

4月份無法履約的購房交易為12.7%,一年之前則為11.2%,當前交易反悔的比例明顯升高。

Redfin副首席經濟學家Taylor Marr指出,房屋市場競爭的放緩,讓買家有了討價還價的空間,這也是他們取消交易的原因之一,同時看到愈來愈多的買家不會豁免房屋檢查期,以及估價保護期,這也讓買方有更大的彈性,在房子出現問題時仍可以取消交易。

另一方面,上漲的房貸利率也可能迫使一些買家取消購房交易,因為如果當初出價時房貸利率為5%,但接近成交結案時,可能利率已經漲到5.8%,那麼有可能使得買家無法負擔每月的供款金額,或是不合資格取得貸款額度。

這份分析也點出,隨著聯儲局持續加息,最近數個星期的房屋市場已經有所降溫,這也讓買家有更多的自由尋求賣方讓步,不過高利率同時也讓房屋更加難以負擔。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。