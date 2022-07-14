李嘉誠投資南舊金山生物技術公司（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

香港首富李嘉誠投資一間位於南舊金山（南三藩市）的生物技術公司，該公司指可以用技術來修復一系列的遺傳疾病。

根據San Francisco Business Times報導，位於南舊金山的生物技術公司，Epic Bio公司近期宣布完成A系列一輪5500萬美元的融資，該輪融資得到了李嘉誠旗下的Horizons Ventures維港投資的支持，所獲資金將用於推進公司的臨床工作和正在開發的項目。

公司現時致力於一項針對顏肩肱型肌肉萎縮症FSHD的臨床試驗，FSHD是一種遺傳性肌肉萎縮症。

此外，Epic Bio也正在研發一種新藥物，以治療基因疾病，公司的領導人相信，公司的科技平台可以減少潛在的錯誤，減少副作用而修正基因疾病，而不必動用基因編輯技術。

Epic Bio預計有關的新藥物，必須要到明年年底才能向FDA提交研究性質新藥申請，從而啟動人體的臨床試驗。

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