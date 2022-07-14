韓國超市在灣區大展拳腳 Mega Mart將進駐Fremont（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

韓國式超市H Mart在上年首次進駐舊金山（三藩市），超市現正計劃將其店舖擴大，另外一家新的韓式超市Mega Mart正在Fremont準備開業。

舊金山的這間H Mart，在上年4月在Oceanview Village購物中心開業，佔地4.7萬平方英尺，而在鄰近的24 Hour Fitness健身中心面積2.7萬平方英尺。

根據San Francisco Business Times報導，H Mart計劃利用該健身中心擴張其業務，它們打算利用額外兩層空間，增加售賣區域和美食廣場，以及增加57個預留車位。

H Mart在美國、加拿大和英國一共擁有100多家門店，當中包括灣區的三間分店。

另一方面，根據Mercurynews報導，在Fremont一家新韓式超市Mega Mart正準備開業，該店面積估計為2.7萬平方英尺。

總部位於首爾的Mega Mart表示，這間將會是第三家美國分店，Mega Mart在美國的第一家分店於2009年亞特蘭大開業，超市的美國業務負責人指，Mega Mart公司去年在Sunnyvale開設了一家名為The K Market的超市，Mega Mart的Fremont分店，目前定於9月23日開業，但該店可能會更早時間就開始試業，到時Sunnyvale分店的名字，也將改為Mega Mart。

根據人口普查局的數據，雖然Fremont人口多樣化，大約六成的居民自認為有部份亞裔血統，但當中只有一小部份人認為自己是韓國血統。

Mega Mart表示，新店將銷售韓國特色產品，預計來自奧克蘭（屋崙）、聖荷西，以及和其他地區的顧客會來購物。

Mega Mart又表示，新店預計將僱用約60名全職或兼職員工，此外，該公司也正考慮在Daly city或舊金山附近的地方開業。

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