韓國超市在灣區大展拳腳 Mega Mart將進駐Fremont（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

韓國式超市H Mart在上年首次進駐舊金山(三藩市),超市現正計劃將其店舖擴大,另外一家新的韓式超市Mega Mart正在Fremont準備開業。

舊金山的這間H Mart,在上年4月在Oceanview Village購物中心開業,佔地4.7萬平方英尺,而在鄰近的24 Hour Fitness健身中心面積2.7萬平方英尺。

根據San Francisco Business Times報導,H Mart計劃利用該健身中心擴張其業務,它們打算利用額外兩層空間,增加售賣區域和美食廣場,以及增加57個預留車位。

H Mart在美國、加拿大和英國一共擁有100多家門店,當中包括灣區的三間分店。

另一方面,根據Mercurynews報導,在Fremont一家新韓式超市Mega Mart正準備開業,該店面積估計為2.7萬平方英尺。

總部位於首爾的Mega Mart表示,這間將會是第三家美國分店,Mega Mart在美國的第一家分店於2009年亞特蘭大開業,超市的美國業務負責人指,Mega Mart公司去年在Sunnyvale開設了一家名為The K Market的超市,Mega Mart的Fremont分店,目前定於9月23日開業,但該店可能會更早時間就開始試業,到時Sunnyvale分店的名字,也將改為Mega Mart。

根據人口普查局的數據,雖然Fremont人口多樣化,大約六成的居民自認為有部份亞裔血統,但當中只有一小部份人認為自己是韓國血統。

Mega Mart表示,新店將銷售韓國特色產品,預計來自奧克蘭(屋崙)、聖荷西,以及和其他地區的顧客會來購物。

Mega Mart又表示,新店預計將僱用約60名全職或兼職員工,此外,該公司也正考慮在Daly city或舊金山附近的地方開業。

