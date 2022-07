灣區6月份通脹率飆升 1984年以來最高升幅（視頻）

【尹晉豪報導】

灣區6月份通貨膨脹率飆升。

根據Mercury News報導,勞工統計局報告指,6月份灣區的消費物價指數CPI,按年上漲了6.8%,是自1984年以來最高的升幅。

研究機構“燈塔經濟”的學者Christopher Thornberg警告指,通脹情況可能會更惡劣,物價可能比現在貴3成。

他認為,當前通脹飆升背後的一個主要因素是聯邦政府和聯儲局為應對COVID-19疫情,而大開水喉刺激經濟所致,現在有太多錢在美國經濟體系內流通。

本台記者週三訪問一些市民,問問他們的意見。

有市民說:「汽油和雜貨普遍漲價,生活真的很艱難,你知道在灣區成活成本多貴,加上通脹和我有3個孩子,日子難過。」

另一名市民說:「當然住是最昂貴,租金昂貴,物價瘋狂上升,不過食是必需的都需要買,(那買東西是否比以前貴?)昂貴了許多,(那你如何省錢呢?)食是必需的,要食就需要買。」

這位女士就認為油價已略為下降,開始見到5元多一加侖汽油,而另一位市民也認為食物是最貴。

她說:「昂貴了許多,以前拿著錢,例如100元已覺得可以買很多東西,現在100元根本就買不了很多,特別是買肉類,牛肉和羊肉就不用說了。」

通脹率高企,價格飆升意味著市民的購買力下降,市民的工資亦正被侵蝕,而如果市民或企業大幅削減開支,經濟可能會受到嚴重影響,而陷入衰退,繼而引發裁員和企業倒閉的浪潮。

