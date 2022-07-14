灣區6月份通脹率飆升 1984年以來最高升幅（視頻）

【尹晉豪報導】

灣區6月份通貨膨脹率飆升。

根據Mercury News報導，勞工統計局報告指，6月份灣區的消費物價指數CPI，按年上漲了6.8%，是自1984年以來最高的升幅。

研究機構“燈塔經濟”的學者Christopher Thornberg警告指，通脹情況可能會更惡劣，物價可能比現在貴3成。

他認為，當前通脹飆升背後的一個主要因素是聯邦政府和聯儲局為應對COVID-19疫情，而大開水喉刺激經濟所致，現在有太多錢在美國經濟體系內流通。

本台記者週三訪問一些市民，問問他們的意見。

有市民說：「汽油和雜貨普遍漲價，生活真的很艱難，你知道在灣區成活成本多貴，加上通脹和我有3個孩子，日子難過。」

另一名市民說：「當然住是最昂貴，租金昂貴，物價瘋狂上升，不過食是必需的都需要買，（那買東西是否比以前貴？）昂貴了許多，（那你如何省錢呢？）食是必需的，要食就需要買。」

這位女士就認為油價已略為下降，開始見到5元多一加侖汽油，而另一位市民也認為食物是最貴。

她說：「昂貴了許多，以前拿著錢，例如100元已覺得可以買很多東西，現在100元根本就買不了很多，特別是買肉類，牛肉和羊肉就不用說了。」

通脹率高企，價格飆升意味著市民的購買力下降，市民的工資亦正被侵蝕，而如果市民或企業大幅削減開支，經濟可能會受到嚴重影響，而陷入衰退，繼而引發裁員和企業倒閉的浪潮。

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