優山美地國家公園的Washburn山火持續,目前只有22%火勢受控。

優山美地國家公園的火場面積,已經擴大至超過3,000英畝,當局再增加104名消防員至649名到當地撲救,但是火勢目前只有22%至25%受控,而優勝美地南部的區域仍然關閉,但國家公園的其餘部分仍然對外開放。

