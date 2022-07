白宮正制定計劃為所有成年人提供第二劑疫苗加強針

【KTSF 張擎鳳報導】

專家警告,Omiron BA.5亞型變種病毒株能逃避中和抗體,有更強的傳染力及致病力,可能會引發另一波住院浪潮,白宮就表示正在制定一項計劃,為所有成年人提供第二劑疫苗加強針。

白宮衛生官員警告,新型肺炎病毒再次變異。

白宮新型肺炎應對協調員Ashish Jha說:「我們一直在觀察這種病毒的迅速演變,一直在為這一刻做計劃和準備。」

拜登總統的Covid-19疫情應對小組週二開會,告訴民眾需要採取更多措施來保護自己,免受新型肺炎的侵害,因為Omicron亞型變種BA.5有更強的傳播力,並會引發新的感染和住院個案。

估計BA.5病毒株在美國上週造成65%的新感染個案,有16%的個案屬於BA.4病毒株。

疾控中心主任Rochelle Walensky說:「與我們的其他Omicron亞變體相比,我們還不知道BA.4和BA.5的臨床嚴重程度,但我們知道它更容易傳播,和有更強的免疫逃避能力。」

專家說,住院人數是可能會增加,而亞型變種可能會考驗民眾的免疫力。

心臟病學家和分子醫學教授Eric Topol說:「與以前的病毒版本相比,我們的免疫系統無法識別這種變體,所以這就是為什麼要做好準備,比如高質量口罩、社交隔離和空氣過濾通風,所有的這些因素都很重要。」

白宮還敦促民眾要接種疫苗,而官員們正在制定一項計劃,以便為所有成年人接種第二劑疫苗加強針。

