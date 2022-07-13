白宮正制定計劃為所有成年人提供第二劑疫苗加強針

July 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

專家警告，Omiron BA.5亞型變種病毒株能逃避中和抗體，有更強的傳染力及致病力，可能會引發另一波住院浪潮，白宮就表示正在制定一項計劃，為所有成年人提供第二劑疫苗加強針。

白宮衛生官員警告，新型肺炎病毒再次變異。

白宮新型肺炎應對協調員Ashish Jha說：「我們一直在觀察這種病毒的迅速演變，一直在為這一刻做計劃和準備。」

拜登總統的Covid-19疫情應對小組週二開會，告訴民眾需要採取更多措施來保護自己，免受新型肺炎的侵害，因為Omicron亞型變種BA.5有更強的傳播力，並會引發新的感染和住院個案。

估計BA.5病毒株在美國上週造成65%的新感染個案，有16%的個案屬於BA.4病毒株。

疾控中心主任Rochelle Walensky說：「與我們的其他Omicron亞變體相比，我們還不知道BA.4和BA.5的臨床嚴重程度，但我們知道它更容易傳播，和有更強的免疫逃避能力。」

專家說，住院人數是可能會增加，而亞型變種可能會考驗民眾的免疫力。

心臟病學家和分子醫學教授Eric Topol說：「與以前的病毒版本相比，我們的免疫系統無法識別這種變體，所以這就是為什麼要做好準備，比如高質量口罩、社交隔離和空氣過濾通風，所有的這些因素都很重要。」

白宮還敦促民眾要接種疫苗，而官員們正在制定一項計劃，以便為所有成年人接種第二劑疫苗加強針。

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