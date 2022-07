【KTSF】

美國航太總署(NASA)這兩天披露韋伯太空望遠鏡拍攝的第一批全彩照片。

韋伯望遠鏡從距離地球100萬英里處拍攝的這些照片,是有史以來對宇宙最深入的觀察,這些照片顯示了最早的恆星和星系,當中充滿數以千計星系,觀測到歷來最微弱的天體,呈現藍、橙、白等顏色。

影像有一部分的光來自138億年前的大爆炸之後不久的時期,不論是「南環狀星雲」,「船底座星雲」,還是「史蒂芬五重星系」,照片漂亮的令人歎為觀止。

去年12月25日發射、價值100億美元的韋伯太空望遠鏡,被視為著名的哈伯太空望遠鏡繼任者,此次收集太空景象,也標誌著其科學行動的正式開展。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。