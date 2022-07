美中溫室氣體排放造成全球3.6萬億美元損失（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

在去年的聯合國氣候大會COP26,經濟大國紛紛提倡減碳與環保的承諾,美國與中國代表也一起發表了聯合聲明,表示改善氣候問題是共同目標,但根據最新的氣候報告指出,這兩個經濟大國在20幾年内對全球氣候環境造成的破壞換算成GDP,相當於將近3.6萬億美元的損失。

世界大國為追求經濟成長所造成的環境傷害,往往難以用數字量化形容。

但根據一份達特茅斯學院的氣候環境評估報告顯示,經濟大國帶來的環境傷害,其實是可以換算成世界生産總值的損失。

報告參與人達特茅斯博士生Christopher Callahan表示,這份研究為氣候責任索賠提供了明確的科學依據,也借此警告經濟大國,環境破壞是有實質代價的。

報告發現,全世界排名前五的溫室氣體排放國家,美國、中國、印度、俄羅斯及巴西,在1990到2014的20多年,總共造成換算GDP 6萬億美元的傷害,這也相當於世界生産總值的11%。

該報告也指出,美國與中國是造成環境破壞的兩大國家,在那段期間各自造成高達全球1.8萬億美元的經濟損失。

報告也提供經濟大國對單一國家所帶來的經濟損失,例如美國在25年内,對位於南亞的孟加拉帶來的氣候影響,可以換算成141億美元損失,中國則帶來136億損失。

美國氣候特使John Kerry沒有針對此報告做出任何回應,中國氣候變化事務辦公室也未發表任何聲明。

氣候學者强調,這些經濟大國合力面對問題,對改善氣候變化確實重要,但這份報告的重點是單一國家也可以造成影響全球的環境破壞,所以正確的處理方式應該是由國家自己帶頭改變,而不是一味的指向他國等待變化。

