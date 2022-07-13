美中溫室氣體排放造成全球3.6萬億美元損失（視頻）

July 13, 2022 國際新聞, 新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

在去年的聯合國氣候大會COP26，經濟大國紛紛提倡減碳與環保的承諾，美國與中國代表也一起發表了聯合聲明，表示改善氣候問題是共同目標，但根據最新的氣候報告指出，這兩個經濟大國在20幾年内對全球氣候環境造成的破壞換算成GDP，相當於將近3.6萬億美元的損失。

世界大國為追求經濟成長所造成的環境傷害，往往難以用數字量化形容。

但根據一份達特茅斯學院的氣候環境評估報告顯示，經濟大國帶來的環境傷害，其實是可以換算成世界生産總值的損失。

報告參與人達特茅斯博士生Christopher Callahan表示，這份研究為氣候責任索賠提供了明確的科學依據，也借此警告經濟大國，環境破壞是有實質代價的。

報告發現，全世界排名前五的溫室氣體排放國家，美國、中國、印度、俄羅斯及巴西，在1990到2014的20多年，總共造成換算GDP 6萬億美元的傷害，這也相當於世界生産總值的11%。

該報告也指出，美國與中國是造成環境破壞的兩大國家，在那段期間各自造成高達全球1.8萬億美元的經濟損失。

報告也提供經濟大國對單一國家所帶來的經濟損失，例如美國在25年内，對位於南亞的孟加拉帶來的氣候影響，可以換算成141億美元損失，中國則帶來136億損失。

美國氣候特使John Kerry沒有針對此報告做出任何回應，中國氣候變化事務辦公室也未發表任何聲明。

氣候學者强調，這些經濟大國合力面對問題，對改善氣候變化確實重要，但這份報告的重點是單一國家也可以造成影響全球的環境破壞，所以正確的處理方式應該是由國家自己帶頭改變，而不是一味的指向他國等待變化。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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