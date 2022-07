【有線新聞】

美國富商馬斯克較早前宣布終止收購社交平台Twitter,Twitter正式向馬斯克提訴。

Twitter批評馬斯克自由改變主意,擾亂企業運作,損害股東利益後再一走了之,指他一連串違反協議的行為為Twitter業務蒙上陰影,要求法院命令馬斯克完成440億美元的收購計劃。

馬斯克日前質疑Twitter未能提交平台上虛假帳戶數據,這項反映公司表現的重要資料,違反協議條款,宣布終止收購。

