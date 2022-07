特朗普被指企圖干擾聽證會證人

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會,週二舉行第七次聆訊,聽證集中指控前總統特朗普企圖干擾證人。

在週二的聽證上,突然提出干擾證人的問題,眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會披露,特朗普曾經試圖聯絡一個曾經接觸這個調查委員會的證人,委員會說,將會嚴肅處理,並且知會聯邦司法部。

委員會的副主席Liz Cheney說:「那人拒絕聽或回應總統特朗普的電話,而是通知他們的律師,他們的律師通報我們,調查委員會已向司法部提供資料,讓我再說一次,我們將嚴肅處理試圖影響證人作證的事。」

之前特朗普的團隊也曾接觸過一些證人,反映這些似乎構成施加不適當的影響力,而特朗普也知道這些證人與調查委員會接觸,對此特朗普的發言人沒有即時作出回應。

週二的聆訊也披露,敗選的特朗普號召支持者前往國會大樓之前,在白宮一次晚上的會議,特朗普外邊請來的律師聲稱,軍方在最後關頭搶佔州府的投票機器,這個講法試圖引證特朗普「虛假聲稱有選票舞弊情況出現」。

在過去一個月,調查委員會聽取了一連串作證,描述特朗普在2020年大選中落敗之後「脫離現實」,仍然作出虛假聲稱說選票欺詐,以及千方百計想扭轉他落選的事實。

