特朗普被指企圖干擾聽證會證人

July 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House / 資料圖片)

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會，週二舉行第七次聆訊，聽證集中指控前總統特朗普企圖干擾證人。

在週二的聽證上，突然提出干擾證人的問題，眾議院調查1月6日國會大樓衝擊事件的特別委員會披露，特朗普曾經試圖聯絡一個曾經接觸這個調查委員會的證人，委員會說，將會嚴肅處理，並且知會聯邦司法部。

委員會的副主席Liz Cheney說：「那人拒絕聽或回應總統特朗普的電話，而是通知他們的律師，他們的律師通報我們，調查委員會已向司法部提供資料，讓我再說一次，我們將嚴肅處理試圖影響證人作證的事。」

之前特朗普的團隊也曾接觸過一些證人，反映這些似乎構成施加不適當的影響力，而特朗普也知道這些證人與調查委員會接觸，對此特朗普的發言人沒有即時作出回應。

週二的聆訊也披露，敗選的特朗普號召支持者前往國會大樓之前，在白宮一次晚上的會議，特朗普外邊請來的律師聲稱，軍方在最後關頭搶佔州府的投票機器，這個講法試圖引證特朗普「虛假聲稱有選票舞弊情況出現」。

在過去一個月，調查委員會聽取了一連串作證，描述特朗普在2020年大選中落敗之後「脫離現實」，仍然作出虛假聲稱說選票欺詐，以及千方百計想扭轉他落選的事實。

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