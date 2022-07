舊金山新任地檢官視察田德隆區誓言打擊毒品市場（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)新任地檢官Brooke Jenkins週二到田德隆區,走訪當地的公開毒品市場,強調將更加嚴格的取締那裡的販毒活動。

Jenkins自上任以來就表示,取締田德隆區的公開販毒市場,將是她優先處理的項目之一。

Jenkins說:「孩童、家庭和長者,不應該路過我今天早上看到的事態,看到有人公開販毒和使用毒品,這不是我們在田德隆區,能夠繼續容忍的。」

Jenkins週二上午在社區人士的陪同下,走訪了Hyde街和Eddy街等敏感地區,Jenkins透露,地檢處在去年在取締販毒活動方面,只有三個人販毒罪成,Jenkins說要犯罪的人為他們的行為負責。

而幫助吸毒者方面,將研究如何能夠幫助正在戒毒的人,不會一出門就看見售賣毒品的人。

舊金山5月有45人死於用毒過量,其中33例是芬太尼導致。

一些民眾對解決那裡的毒品問題也有其他想法。

業主Del Seymour說:「我希望見到販毒的人,能夠和就業發展部方面合作,讓他們有一個可以不靠販毒而能夠養家的方法。」

Jenkins也表示,會觀察取締這裡的販毒活動,是否會導致這些活動在其他地區出現。

