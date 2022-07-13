灣區九縣新型肺炎社區傳播級別全屬最高紅色（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區九個縣目前在聯邦疾控中心（CDC）的新型肺炎社區傳播級別中，都屬於紅色的高級別，代表病毒在社區高度傳播，San Mateo縣衛生局長週二向縣內居民發出訊息，呼籲大家做好防疫措施，保護自己和身邊的人。

CDC按照新型肺炎新症率，以及因新型肺炎需要住院人數，將全國各縣的社區傳播風險分為低、中等以及高三個級別，灣區9個縣都出現疫情在社區高度傳播的現象，住院人數上升令人關注。

以San Mateo縣為例，衛生局長Louise Rogers指出，今年5月初，因新型肺炎而需要留院的人數不到20人，可是由5月底到現在，住院人數增加至30到50人。

週一縣內有42人因染疫而留院治療，而值得慶幸的是，深切治療部的使用量仍然偏低。

衛生局呼籲居民做好防疫措施，包括在公共室內場所佩戴質素好的口罩，保持通風，以及盡量打開門窗，接種新型肺炎以及加強劑。

衛生局特別提醒年滿50歲人士，接種第二劑加強劑，避免因為感染新冠病毒而出現嚴重症狀。

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