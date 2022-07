灣區九縣新型肺炎社區傳播級別全屬最高紅色（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

灣區九個縣目前在聯邦疾控中心(CDC)的新型肺炎社區傳播級別中,都屬於紅色的高級別,代表病毒在社區高度傳播,San Mateo縣衛生局長週二向縣內居民發出訊息,呼籲大家做好防疫措施,保護自己和身邊的人。

CDC按照新型肺炎新症率,以及因新型肺炎需要住院人數,將全國各縣的社區傳播風險分為低、中等以及高三個級別,灣區9個縣都出現疫情在社區高度傳播的現象,住院人數上升令人關注。

以San Mateo縣為例,衛生局長Louise Rogers指出,今年5月初,因新型肺炎而需要留院的人數不到20人,可是由5月底到現在,住院人數增加至30到50人。

週一縣內有42人因染疫而留院治療,而值得慶幸的是,深切治療部的使用量仍然偏低。

衛生局呼籲居民做好防疫措施,包括在公共室內場所佩戴質素好的口罩,保持通風,以及盡量打開門窗,接種新型肺炎以及加強劑。

衛生局特別提醒年滿50歲人士,接種第二劑加強劑,避免因為感染新冠病毒而出現嚴重症狀。

