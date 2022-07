奧克蘭市議會提出向選民發放100元代金券 捐給公職候選人（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

奧克蘭(屋崙)市議會亦提出關乎選舉及市府治理的提案,包括用公帑向每名選民發放100元代金券,讓選民捐給其所支持的公職候選人,選民亦會有機會決定市府是否用性別中性字眼,取代性別特定的詞彙。

奧克蘭市議會主席Nikki Bas有份提出的公平選舉/民主代金券提案,建議撥出400萬元公帑,向每位奧克蘭選民,派發100元的民主代金券。

選民可以用代金券支持教委會或其他市府公職選舉中的心水候選人,提案亦要求增加選舉廣告的透明度。

Bas指出,這項提案容許過往未曾投票的市民投票,讓他們選擇及支持,他們認為最能代表自己需要的候選人。

另外一項提案,建議讓非公民的家長於教委會選舉中投票。

而一項涉及市府治理的提案,選民就將會決定是否為市議員增設任期限制。

另一項提案容許選民決定是否禁止業主迫遷無犯錯的住客,同時也加強露營車住戶的迫遷保障。

11月的選舉中,奧克蘭選民亦能決定市府是否用中性的詞彙,取代性別特定的字眼,例如於稱呼消防員時,用「firefighter」取代「fireman」,及稱呼市府職員時,需要採用性別中性的稱謂,承認女性及性別中性的人士,與男性一樣合乎相當職位的資格,加強性別平等。

