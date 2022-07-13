奧克蘭市議會通過11月選舉加入8項提案供選民表決（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）市議會通過於11月的選舉中，加入8項提案由選民表決，包括一項8.5億元的公債提案，用作建設可負擔房屋、改善街道及公共設施。

這項可負擔房屋基建公債，由奧克蘭市議會主席Nikki Bas，聯同市長Libby Schaaf提出，將會是繼2016年通過的KK提案，發行6億元公債，來增加三倍可負擔房屋，及改善市內交通設施等基建工程之後，再增加8.5億元的公債，用作建設多達13,000間可負擔房屋，改善露宿問題。

公債亦會用作改善街道、重鋪道路，及改善消防局、公園、圖書館等公共設施。

Nikki Bas指出，奧克蘭市民期待政府有所作為，而這項提案能夠帶來更多可負擔房屋，解決無家可歸者的問題，亦會使街道更安全。

除了該公債提案，奧克蘭市上一次更新商業稅架構是於2005年，對此，Bas提出一項商業稅提案，向市內營收最高的公司徵收最高的稅率，每年將會帶來超過2千萬的稅收，用作改善露宿問題，及令奧克蘭街道更安全和清潔。

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