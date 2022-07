奧克蘭市議會通過11月選舉加入8項提案供選民表決（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市議會通過於11月的選舉中,加入8項提案由選民表決,包括一項8.5億元的公債提案,用作建設可負擔房屋、改善街道及公共設施。

這項可負擔房屋基建公債,由奧克蘭市議會主席Nikki Bas,聯同市長Libby Schaaf提出,將會是繼2016年通過的KK提案,發行6億元公債,來增加三倍可負擔房屋,及改善市內交通設施等基建工程之後,再增加8.5億元的公債,用作建設多達13,000間可負擔房屋,改善露宿問題。

公債亦會用作改善街道、重鋪道路,及改善消防局、公園、圖書館等公共設施。

Nikki Bas指出,奧克蘭市民期待政府有所作為,而這項提案能夠帶來更多可負擔房屋,解決無家可歸者的問題,亦會使街道更安全。

除了該公債提案,奧克蘭市上一次更新商業稅架構是於2005年,對此,Bas提出一項商業稅提案,向市內營收最高的公司徵收最高的稅率,每年將會帶來超過2千萬的稅收,用作改善露宿問題,及令奧克蘭街道更安全和清潔。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。