【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦疾控中心(CDC)最新研究發現,新型肺炎的徵狀可以維持長達一年。

研究人員指,至少14%曾經患新型肺炎患者,呼吸系統疾病持續了三個月,而徵狀有可能是頭痛、流鼻水、喉嚨痛、失去味覺、嗅覺和脫髮等。

有些人甚至會疲勞、發冷或發燒,超過8%患者徵狀持續6個月,約2%維持長達一年。

研究也表明,一些與心臟、肺、胃腸或者關節疼痛有關疾病,會在最初的症狀過後一年出現。

CDC表示,在重症患者、輕症患者或無症狀患者中,都看到這些情況,研究大約有5,500人參加,其中包括大約4,000人檢測呈陽性。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。