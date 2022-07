舊金山北岸區劇場綜合雜技演出兩位華裔演員擔任要角（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)華埠毗鄰的北岸區一個劇場,目前上演一個綜合雜技演出,當中有兩位主要的華裔演員。

草帽、蹬傘、空竹和鑽圈,這四個中國雜技項目,出現在這個名為《親愛的舊金山》《Dear San Francisco》的演出中,而這些中國雜技的背後,是來自山東的一對年輕夫婦,兩人都曾經是太陽馬戲團的演員,也是從那裡認識,但是兩人的拿手項目不一樣,也就在不同的節目中演出,為了想和太太在一起,宋恩猛開始通過視頻,從太太潘勝男身上學空竹。

潘勝男說:「在最開始的時候,我們兩個因為我先生空竹不是他的強項,他是認識了我以後,我才開始教他練空竹,一開始的時候挑戰非常大,當時我們還不是在一起,因為我在太陽馬戲團的另外一台秀,他也是在不同的晚會,我錄視頻傳給他,他看著視頻學。」

到現在,兩人一起生活工作,也培養了演出的默契。

宋恩猛說:「因為我們在一起生活了十年,所以比如說我失誤了,一個眼神她就知道,是我們繼續下一個動作,或是我要重新做多一遍,不需要說話。」

雜技團「七根手指」,先是在去年找來宋恩猛投入設計一個全新的雜技、舞蹈、音樂、詩歌的綜合雜技演出。

中國雜技的項目是宋恩猛和導演合作設計,而從太陽馬戲團的大型表演,到現場比較小的舞台,演出規模也必須調整。

宋恩猛說:「其實好多技巧,就是根據舞台,我們是來到這裡以後延伸出來的,這裡有堵牆我可以做什麼東西,這裡小一點的空間,我是否可以爬上去。」

比較小的場地也還有一個好處。

宋恩猛說:「畢竟我們和觀眾很近,你會立刻能感覺到,來自觀眾的熱情或是不熱情,但是在太陽馬戲團的話,就像體育場,因為地方實在太大了,反應慢一些。」

潘勝男的父母現在幫忙照顧家中兩個孩子,讓她有重出江湖的機會,而這個非常親切的演出,也有機會和觀眾交流,讓他們認識自己。

潘勝男說:「我會覺得想讓觀眾知道,在中國很傳統,你要是有孩子大概就可以退休了,不能再呈現在舞台上,然後我覺得想讓觀眾認識更多的我,是兩個孩子的媽媽,呈現在舞台上,不一樣的表演。」

Club Fugazi的《親愛的舊金山》,演出將一直到12月,有興趣多了解的民眾,可以上網查詢,網址是:http://clubfugazisf.com

