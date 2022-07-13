舊金山北岸區劇場綜合雜技演出兩位華裔演員擔任要角（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）華埠毗鄰的北岸區一個劇場，目前上演一個綜合雜技演出，當中有兩位主要的華裔演員。

草帽、蹬傘、空竹和鑽圈，這四個中國雜技項目，出現在這個名為《親愛的舊金山》《Dear San Francisco》的演出中，而這些中國雜技的背後，是來自山東的一對年輕夫婦，兩人都曾經是太陽馬戲團的演員，也是從那裡認識，但是兩人的拿手項目不一樣，也就在不同的節目中演出，為了想和太太在一起，宋恩猛開始通過視頻，從太太潘勝男身上學空竹。

潘勝男說：「在最開始的時候，我們兩個因為我先生空竹不是他的強項，他是認識了我以後，我才開始教他練空竹，一開始的時候挑戰非常大，當時我們還不是在一起，因為我在太陽馬戲團的另外一台秀，他也是在不同的晚會，我錄視頻傳給他，他看著視頻學。」

到現在，兩人一起生活工作，也培養了演出的默契。

宋恩猛說：「因為我們在一起生活了十年，所以比如說我失誤了，一個眼神她就知道，是我們繼續下一個動作，或是我要重新做多一遍，不需要說話。」

雜技團「七根手指」，先是在去年找來宋恩猛投入設計一個全新的雜技、舞蹈、音樂、詩歌的綜合雜技演出。

中國雜技的項目是宋恩猛和導演合作設計，而從太陽馬戲團的大型表演，到現場比較小的舞台，演出規模也必須調整。

宋恩猛說：「其實好多技巧，就是根據舞台，我們是來到這裡以後延伸出來的，這裡有堵牆我可以做什麼東西，這裡小一點的空間，我是否可以爬上去。」

比較小的場地也還有一個好處。

宋恩猛說：「畢竟我們和觀眾很近，你會立刻能感覺到，來自觀眾的熱情或是不熱情，但是在太陽馬戲團的話，就像體育場，因為地方實在太大了，反應慢一些。」

潘勝男的父母現在幫忙照顧家中兩個孩子，讓她有重出江湖的機會，而這個非常親切的演出，也有機會和觀眾交流，讓他們認識自己。

潘勝男說：「我會覺得想讓觀眾知道，在中國很傳統，你要是有孩子大概就可以退休了，不能再呈現在舞台上，然後我覺得想讓觀眾認識更多的我，是兩個孩子的媽媽，呈現在舞台上，不一樣的表演。」

Club Fugazi的《親愛的舊金山》，演出將一直到12月，有興趣多了解的民眾，可以上網查詢，網址是：http://clubfugazisf.com

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