加州州長紐森簽法案 容許政府及市民告槍械生產商（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州州長紐森簽署一項槍械管制法案,容許州府、地方政府及市民控告槍械生產商。

紐森說:「眾所周知,當一項產品造成傷害時,差不多所有的生產商都要負責任,除了槍械生產商,支持槍械的遊說者向政客支付數以百萬,保障他們不用付任何責任。」

紐森指槍械生產商造成毀滅性的傷害,在這項由州眾議員丁右立,及其他兩名眾議員提出的AB 1594法案下,若出售突擊步槍的生產商,銷售槍械的同時沒有採取合理措施,確保該種武器不會用作違法用途,就需要負上責任。

除了地方政府和州司法部長可以控告槍械生產商及商戶,亦容許市民提告。

紐森說:「如果你或你的家人是槍械暴力的受害者,你現在可以將這些致命武器的生產商,帶上法庭,讓他們負上責任。」

槍械暴力是全國現時造成小孩與青少年死亡的首要原因,超過交通意外。

紐森說:「我們的小孩、家庭和社區,都值得免受槍械暴力的威脅去生活,這項眾議員丁右立的法案,會使槍械生產商在這場危機中負上責任。」

國會在2005年通過一項合法出售槍械的法案,當涉及槍械的罪案發生時,生產商及商戶有免責保護,而AB 1594將會繞過這項聯邦法例。

