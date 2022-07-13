民調顯示逾六成民主黨初選選民不希望拜登連任

July 13, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 萬若全報導】

根據《紐約時報》最新民意調查顯示，共和黨初選選民有近一半人支持提名特朗普，民主黨就有六成四初選選民表示，不希望拜登總統於2024年競選連任。

《紐約時報》在週一公布的一項最新民調顯示，多數的民主黨初選選民認為，拜登的年齡和工作表現，是令他們支持別的候選人的主要原因，對此白宮作出回應。

白宮發言人Karine Jean Pierre說：「同樣的民調顯示，有92%民主黨人支持總統拜登。」

白宮發言人認為，不必為此而擺弄政治或政治分析，因為會有很多民調，民調數字會有上有落。

而在較早前，前總統特朗普也揚言要競逐2024年總統大選，民意調查對此發現，如果拜登和特朗普對壘，92%的民主黨人會支持拜登。

在共和黨方面，《紐約時報》的最新民調就發現，有49%的初選選民支持特朗普第三次獲得黨內提名，他領先其他四位黨內對手，現任佛州州長的deSantis以25%支持率排第二位。

不過民調也顯示，特朗普有巨大的隱憂，因為在35歲以下的年輕共和黨選民中，有64%表示在初選中不會投特朗普一票，同樣有65%持有專上教育學歷的共和黨選民也表示，不會投特朗普一票。

分析指出，這個反映出政治捐贈階層的取態。

分析也指出，特朗普在1月6日國會衝擊事件中發揮的作用，也打擊到他在黨內的民意支持度。

民調發現，5個初選選民中，就有1個認為他做得過份，以至對美國的民主構成威脅。

分析認為，這個人數比例雖然不算高，但很有可能會成為共和黨內在初選中反對特朗普的中間力量。

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