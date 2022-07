民調顯示逾六成民主黨初選選民不希望拜登連任

【KTSF 萬若全報導】

根據《紐約時報》最新民意調查顯示,共和黨初選選民有近一半人支持提名特朗普,民主黨就有六成四初選選民表示,不希望拜登總統於2024年競選連任。

《紐約時報》在週一公布的一項最新民調顯示,多數的民主黨初選選民認為,拜登的年齡和工作表現,是令他們支持別的候選人的主要原因,對此白宮作出回應。

白宮發言人Karine Jean Pierre說:「同樣的民調顯示,有92%民主黨人支持總統拜登。」

白宮發言人認為,不必為此而擺弄政治或政治分析,因為會有很多民調,民調數字會有上有落。

而在較早前,前總統特朗普也揚言要競逐2024年總統大選,民意調查對此發現,如果拜登和特朗普對壘,92%的民主黨人會支持拜登。

在共和黨方面,《紐約時報》的最新民調就發現,有49%的初選選民支持特朗普第三次獲得黨內提名,他領先其他四位黨內對手,現任佛州州長的deSantis以25%支持率排第二位。

不過民調也顯示,特朗普有巨大的隱憂,因為在35歲以下的年輕共和黨選民中,有64%表示在初選中不會投特朗普一票,同樣有65%持有專上教育學歷的共和黨選民也表示,不會投特朗普一票。

分析指出,這個反映出政治捐贈階層的取態。

分析也指出,特朗普在1月6日國會衝擊事件中發揮的作用,也打擊到他在黨內的民意支持度。

民調發現,5個初選選民中,就有1個認為他做得過份,以至對美國的民主構成威脅。

分析認為,這個人數比例雖然不算高,但很有可能會成為共和黨內在初選中反對特朗普的中間力量。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。