優山美地山火繼續蔓延 煙霧影響灣區部分地方（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

優山美地國家公園南面的山火繼續蔓延,火場面積增至2720英畝,目前有25%受控,545名消防員全力撲救,山火產生的煙霧,週一影響灣區部分地方。

超過2千英畝的地方陷入火海,加上加州近日氣溫上升,濕度低和地勢嚴峻,545名消防員忍受不利的條件,繼續撲救,當局預期火場面積會持續擴大。

優山美地國家公園消防隊長Roy Freitas說:「所以很明顯,隨著溫度的升高,火勢和強度都會增加。」

優山美地南部地區對遊客關閉,但公園的其餘部分仍然開放,山火威脅Mariposa Grove超過500棵紅杉樹,包括樹齡達2700年的Grizzly Giant。

當局已於叢林內架設灑水系統。

消防員說:「我站在Grizzly Giant樹前面,那是全球最知名的樹之一,我們設置一個灑水系統,我們正在嘗試給它做一些預防性急救。」

優山美地附近的社區,居民被強制撤離,起火原因仍在調查中。

優山美地國家公園的山火,雖然距離灣區大約150英里,但亦有山火煙霧隨著風勢飄來灣區部份地區,東灣市民週一看到朦朧的天空。

空氣質量局官員指煙霧有可能影響民眾的呼吸系統,如果市民想了解您居住地的空氣質量,以確保安全,可以打開火災及煙霧地圖(Fire and Smoke Map),它顯示了當前山火地點和相關的煙霧,地圖還顯示灰燼和空氣中的微粒,網址是http://fire.airnow.gov。

如果家中有生病的人、兒童或長者,就需要格外小心,如果你聞到煙味,最好的方法就是留在室內,並關閉門窗。

