優山美地山火繼續蔓延 煙霧影響灣區部分地方（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

優山美地國家公園南面的山火繼續蔓延，火場面積增至2720英畝，目前有25%受控，545名消防員全力撲救，山火產生的煙霧，週一影響灣區部分地方。

超過2千英畝的地方陷入火海，加上加州近日氣溫上升，濕度低和地勢嚴峻，545名消防員忍受不利的條件，繼續撲救，當局預期火場面積會持續擴大。

優山美地國家公園消防隊長Roy Freitas說：「所以很明顯，隨著溫度的升高，火勢和強度都會增加。」

優山美地南部地區對遊客關閉，但公園的其餘部分仍然開放，山火威脅Mariposa Grove超過500棵紅杉樹，包括樹齡達2700年的Grizzly Giant。

當局已於叢林內架設灑水系統。

消防員說：「我站在Grizzly Giant樹前面，那是全球最知名的樹之一，我們設置一個灑水系統，我們正在嘗試給它做一些預防性急救。」

優山美地附近的社區，居民被強制撤離，起火原因仍在調查中。

優山美地國家公園的山火，雖然距離灣區大約150英里，但亦有山火煙霧隨著風勢飄來灣區部份地區，東灣市民週一看到朦朧的天空。

空氣質量局官員指煙霧有可能影響民眾的呼吸系統，如果市民想了解您居住地的空氣質量，以確保安全，可以打開火災及煙霧地圖（Fire and Smoke Map），它顯示了當前山火地點和相關的煙霧，地圖還顯示灰燼和空氣中的微粒，網址是http://fire.airnow.gov。

如果家中有生病的人、兒童或長者，就需要格外小心，如果你聞到煙味，最好的方法就是留在室內，並關閉門窗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。