聖荷西加強取締停車違規問題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在聖荷西市停車要注意了，當局在疫情期間放寬違規停車執法的政策結束，現在起會加強取締停車問題，尤其是路邊限時停車，現在多了新的執法工具。

聖荷西市這個社區沒有停車收費計時器，而是路邊兩小時限時停車，現在開始當局會開罰單取締違規，因為疫情期間的寬鬆執法已經結束。

聖荷西市府交通局Colin Heyne說：「我們恢復對於限時停車的執法，不過也有一些更改，因為我們這次將該計畫現代化。」

現在起取締違規停車的車輛，都配備了可以讀取多個汽車牌照的攝影儀器，對於在同一個停車位停車超過時限的車輛，將會一覽無遺，顯示在取締人員的螢幕上。

聖荷西市目前有近700個有時間限制的路邊停車位，時限從12分鐘到四小時不等。

居民說：「我認為他們應把風花在其他事物，而不是試著要對人開罰單。」

這位居民到附近用餐，停在30分鐘限時的車位，對於當局的做法不以為然，這項新政策也引發個人隱私的疑慮，因為取締停車車輛上的儀器，不停地在紀錄路邊停放車輛的牌照。

對此交通官員表示，這項科技會有限度的使用，不會將牌照拍照下來去做其他用途的比對，市府也強調這些資料會每日清除，而新科技有助於辨別，在只限有居民停車許可證的社區違規停車的車輛。

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