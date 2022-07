聖荷西加強取締停車違規問題（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

在聖荷西市停車要注意了,當局在疫情期間放寬違規停車執法的政策結束,現在起會加強取締停車問題,尤其是路邊限時停車,現在多了新的執法工具。

聖荷西市這個社區沒有停車收費計時器,而是路邊兩小時限時停車,現在開始當局會開罰單取締違規,因為疫情期間的寬鬆執法已經結束。

聖荷西市府交通局Colin Heyne說:「我們恢復對於限時停車的執法,不過也有一些更改,因為我們這次將該計畫現代化。」

現在起取締違規停車的車輛,都配備了可以讀取多個汽車牌照的攝影儀器,對於在同一個停車位停車超過時限的車輛,將會一覽無遺,顯示在取締人員的螢幕上。

聖荷西市目前有近700個有時間限制的路邊停車位,時限從12分鐘到四小時不等。

居民說:「我認為他們應把風花在其他事物,而不是試著要對人開罰單。」

這位居民到附近用餐,停在30分鐘限時的車位,對於當局的做法不以為然,這項新政策也引發個人隱私的疑慮,因為取締停車車輛上的儀器,不停地在紀錄路邊停放車輛的牌照。

對此交通官員表示,這項科技會有限度的使用,不會將牌照拍照下來去做其他用途的比對,市府也強調這些資料會每日清除,而新科技有助於辨別,在只限有居民停車許可證的社區違規停車的車輛。

