美國太空總署發布首張韋伯太空望遠鏡拍攝的全彩圖像。

總統拜登在白宮揭曉首張圖像,形容為歷史性一天,顯示宇宙還有更多可探索發現。

太空總署則指,這是至今拍攝宇宙最深入和清晰的圖像,用肉眼看的覆蓋範圍,有如一粒沙般大。

圖像顯示的範圍,是南方大質量星系團SMACS 0723,星系團會產生重力透鏡效應,放大及扭曲背後的光,可利用作觀測背後,極遠或非常暗的星系。

其餘照片將於周二陸續發布。

