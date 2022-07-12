南加州4間7-11便利店發生槍擊案 兩死三傷

July 12, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 傅景竑報導】

7月11號是知名連鎖便利商店7-11的95周年紀念，超商打出免費飲品的促銷，但在週一清晨卻發生了四起位於南加州分店的連續槍擊和搶案，造成了兩死三傷。

在週一凌晨，四家位於南加州的7-11發生了連續搶案，造成了兩死三傷，警方研判至少三起案件為同一名嫌犯所為。

在Riverside的7-11，嫌犯在凌晨1點50分獨自持槍進到店裏搶劫，清空收銀機之後，嫌犯便對店内的一位顧客開槍，並逃離現場。

大約3點20分警方接獲通報，在24英里外的Santa Ana商店傳出槍響，抵達現場後發現一位倒臥停車場的死者，此案件的嫌犯也疑似在搶劫時開槍。

警方懷疑，同一位嫌犯在事後又到12英里外的Brea商店行搶，並向店員開槍，警方在4時18分抵達現場，店員傷重不治。

不到一小時後，鄰近的La Habra也發生7-11搶案，警方在4月55分抵達店内，發現兩位傷者，但嫌犯同樣在開槍後逃離現場。

Brea警方公佈一位戴面罩穿著黑色連帽衫的嫌疑犯，連帽衫上印有白色字樣及綠葉圖案，但還有許多疑點警方還在進一步釐清，包括這四起案件的關聯性，行搶夜間時段錢較少的便利商店，還有選擇在7月11日，對7-11下手的動機。

7-11總公司則回應，將全力配合警方調查，也向傷者家屬表達慰問。

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