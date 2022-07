南加州4間7-11便利店發生槍擊案 兩死三傷

【KTSF 傅景竑報導】

7月11號是知名連鎖便利商店7-11的95周年紀念,超商打出免費飲品的促銷,但在週一清晨卻發生了四起位於南加州分店的連續槍擊和搶案,造成了兩死三傷。

在週一凌晨,四家位於南加州的7-11發生了連續搶案,造成了兩死三傷,警方研判至少三起案件為同一名嫌犯所為。

在Riverside的7-11,嫌犯在凌晨1點50分獨自持槍進到店裏搶劫,清空收銀機之後,嫌犯便對店内的一位顧客開槍,並逃離現場。

大約3點20分警方接獲通報,在24英里外的Santa Ana商店傳出槍響,抵達現場後發現一位倒臥停車場的死者,此案件的嫌犯也疑似在搶劫時開槍。

警方懷疑,同一位嫌犯在事後又到12英里外的Brea商店行搶,並向店員開槍,警方在4時18分抵達現場,店員傷重不治。

不到一小時後,鄰近的La Habra也發生7-11搶案,警方在4月55分抵達店内,發現兩位傷者,但嫌犯同樣在開槍後逃離現場。

Brea警方公佈一位戴面罩穿著黑色連帽衫的嫌疑犯,連帽衫上印有白色字樣及綠葉圖案,但還有許多疑點警方還在進一步釐清,包括這四起案件的關聯性,行搶夜間時段錢較少的便利商店,還有選擇在7月11日,對7-11下手的動機。

7-11總公司則回應,將全力配合警方調查,也向傷者家屬表達慰問。

