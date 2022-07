聯合國料印度明年超越中國成人口最大國

【有線新聞】

聯合國發表世界人口展望報告,預測全球人口到今年11月中將達到80億,但增長速度逐步放緩,印度人口明年會超越中國,成為全球人口最多的國家。

聯合國發表今年度《世界人口展望報告》,全球人口到今年11月中將會突破80億,迎來重要里程碑。到2030年會達到85億,再過20年有望接近100億,到2080年代左右達到高峰104億,並在本世紀末前維持,之後逐漸下降。

聯合國對全球人口高峰預測較3年前減少5億,主要因全球人口最大國、即中國,近期向下修訂人口估算以及改變對生育率的預測。

中國多年來人口最大國的地位亦受到挑戰,報告預計中國人口最快明年出現絕對下降趨勢,同時被印度超越。報告更預測到2050年,印度人口達到16億6800萬,遠超中國的13億1700萬。

隨著生育率下降,全球人口增長放緩,在2020年降至1%以下,是1950年來首次。報告預計未來30年,61個國家或地區的人口將至少減少。

不過這段時間,印度、巴基斯坦、菲律賓、剛果民主共和國、埃及、埃塞俄比亞、尼日利亞和坦桑尼亞的人口仍然持續增長,佔全球人口增長的一半以上。

報告解釋人口增長部分原因,與醫學、科學發展及死亡率降低有關。

雖然因為疫情,全球平均預期壽命,去年稍為下降至71歲,但預計2050年會升至77.2歲。澳洲、日本、香港和澳門人口平均預期壽命最高,約85歲。

