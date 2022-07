汽油價格開始略跌 專家預料會繼續回落（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駕駛人最近應該都發現到加油站持續高企的油價,最近終於開始略為下跌,油價分析專家稱,未來幾天甚至幾個星期,油價會繼續往下走,甚麼原因呢?哪些州份又會下跌得較明顯?

駕駛人忍受高油價數個月之後,近日終於在加油時看到油價下跌,根據油價資訊網站GasBuddy分析,全國平均油價在6月中達到高峰後,至今已經連續27天出現下跌。

GasBuddy首席汽油分析師Patrick De Haan 說:「樂觀看待是有道理的,汽油價格已經連跌三個星期。」

專家表示,未來幾個星期將可預見全國數以千計的加油站,油價會回落到每加侖4元以下,特別是墨西哥灣沿岸,以及南部的州份,像是喬治亞州、北卡州、南卡州、德州、阿肯色州以及田納西州。

De Haan說:「這些地方的加油站油價會更低,它們才剛剛低過4美元關口,其中很大原因是原油價格最近發生暴跌,兩、三個星期後,加油站才會完全反應降價。」

上週原油價格跌落至每桶低於100元,是5月以來首次。

根據美國汽車協會(AAA)數據,全國普通無鉛汽油,平均每加侖跌至4.68元,比上個月便宜大約30美分,而專家說,油價繼續下跌,將有助於消費者成本降低,至於會持續多久?

De Haan說:「我們會看到油價每加侖再下跌多25美分甚至更多達0.5元,在接下來的幾個星期,只要沒有出乎意料之外,讓油價推高的(供應)短缺或中斷。」

這些潛在的中斷風險,包括重大災難,例如颶風,或是超乎預期的經濟強勁,導致需求突然增加等。

不過西部州份的汽油價格仍會比全國其他地方都高,例如AAA數據顯示,加州的平均油價仍在每加侖6.088元。

