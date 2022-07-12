汽油價格開始略跌 專家預料會繼續回落（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

駕駛人最近應該都發現到加油站持續高企的油價，最近終於開始略為下跌，油價分析專家稱，未來幾天甚至幾個星期，油價會繼續往下走，甚麼原因呢？哪些州份又會下跌得較明顯？

駕駛人忍受高油價數個月之後，近日終於在加油時看到油價下跌，根據油價資訊網站GasBuddy分析，全國平均油價在6月中達到高峰後，至今已經連續27天出現下跌。

GasBuddy首席汽油分析師Patrick De Haan 說：「樂觀看待是有道理的，汽油價格已經連跌三個星期。」

專家表示，未來幾個星期將可預見全國數以千計的加油站，油價會回落到每加侖4元以下，特別是墨西哥灣沿岸，以及南部的州份，像是喬治亞州、北卡州、南卡州、德州、阿肯色州以及田納西州。

De Haan說：「這些地方的加油站油價會更低，它們才剛剛低過4美元關口，其中很大原因是原油價格最近發生暴跌，兩、三個星期後，加油站才會完全反應降價。」

上週原油價格跌落至每桶低於100元，是5月以來首次。

根據美國汽車協會（AAA）數據，全國普通無鉛汽油，平均每加侖跌至4.68元，比上個月便宜大約30美分，而專家說，油價繼續下跌，將有助於消費者成本降低，至於會持續多久？

De Haan說：「我們會看到油價每加侖再下跌多25美分甚至更多達0.5元，在接下來的幾個星期，只要沒有出乎意料之外，讓油價推高的（供應）短缺或中斷。」

這些潛在的中斷風險，包括重大災難，例如颶風，或是超乎預期的經濟強勁，導致需求突然增加等。

不過西部州份的汽油價格仍會比全國其他地方都高，例如AAA數據顯示，加州的平均油價仍在每加侖6.088元。

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