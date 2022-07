【KTSF】

在聯邦最高法院推翻了Roe v. Wade之後,許多州政府通過了一連串的墮胎禁令,導致民衆變相尋求避孕藥,但目前市面上的避孕藥都需要醫師開立處方簽才可以取得,如今一家藥廠宣佈,已開發非處方避孕藥。

HRA製藥公司週一宣佈,希望在未來上架全美第一款非處方避孕藥,名爲 “Opill”,現在只等聯那食品藥物管理局(FDA),通過許可就可以在各大藥局開賣。

HRA表示,開放非處方避孕藥,可以幫助更多女性取得他們所需的資源,也去除不必要的限制。

許多醫生及藥師也表示,在推翻路案後,民眾對各種處方避孕產品的需求也大幅提升了。

