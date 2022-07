【KTSF】

西奧克蘭(西屋崙)一個無家可歸者營地週一早上發生火災。

消防局說,上午10點20分左右,大火在34街和Wood街交叉口附近燃燒,靠近MacArthur Maze高速公路,約65名消防員到達現場,沒有人受傷,起火原因未明。

該地區近月來發生了多宗營地火災,4月的一場火災造成一人死亡。

