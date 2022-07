社區組織成功爭取11月選舉增設提案 為舊金山市立大學增加撥款（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)市立大學(CCSF)面臨預算短缺,一群包括職員在內的社區組織,成功爭取於11月選舉增設一項提案,為舊金山市立大學每年帶來約4500萬的撥款。

舊金山市立大學董事會,為了抵消預算短缺,早於5月初時通過於下個學年削減300節課堂,及裁減176名教師。

幾個由教師及職員組成的組織提出一項聯署,將一項4500萬撥款的提案帶到去11月的選舉中,聯署需要9000個簽名,而收到的簽名,已是這個數字的約兩倍。

幾個組織週一聯同市參事馬兆明及梅義加等人,去到市府大樓集會,慶祝成功將這項提案帶上11月的選舉中,市民展示各種標語,標語上可見聯署總共獲得20124個選民簽署。

梅義加就表示,為這項聯署感到興奮,指出不少移民尋求高等教育的路,都並不容易,而市立大學就是一個培養人才的地方。

梅義加說:「(市立大學)讓像我的人入讀一所常春藤大學,並最終成為市參事,它教導我說英文,和在養兒育女的同時取得學位,市立大學是這個國家的人民追求成功的完美例子。」

市民集會後,去到市府大樓的地庫,將收到的聯署交給選務署,正式將提案帶到去選舉中。

舊金山市立大學的受託人黃兆倫,同樣是大學的董事,董事會早前裁減教師,他是董事會中投反對票的唯一一個。

他指這項新的提案,會為市立大學提供更多課程,例如是之前差點被削減的廣東話課程。

說:「如果學校有更多撥款調到預算中,我們能夠有更多課程,以廣東話課程為例,他們想削減課程,因為它不符合州的要求。」

他亦指,這項提案能夠保護市立大學,為新移民提供英語課程,和讓學生轉去四年制的大學。

