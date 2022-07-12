舊金山華埠商戶被人長期非法傾倒垃圾 無辜要付額外費用（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山華埠有一商戶表示，有長期非法傾倒垃圾在他店外，令他需要交付額外的費用。

透過閉路電視的片段看到7月5和9日，有不同的男子在商戶外，將紙箱和垃圾放在店舖的垃圾桶旁，然後施施然離開。

記者週一在華埠的街上，亦看見被人廢棄的紙箱，被人非法傾倒垃圾在店外的店主就表示，為她帶來很多麻煩。

店主說：「亂扔垃圾令垃圾公司向我們消費，這令我們每個月都要付出無謂的開支。」

華埠商戶聯會會長邵旗謙指，亂扔垃圾的問題嚴重，又譴責扔垃圾的人缺德，影響華埠的聲譽，但為什麼那些人要將自己的垃圾放在別人處理呢？

邵旗謙說：「有時候可能他自己已經滿了，或者他認為放在別人處，人家加錢，不關他事。」

邵旗謙指，己所不欲，勿斯於人，他希望扔垃圾的人明白這個道理。

邵旗謙說：「如果你自己不能夠今日扔垃圾，可以加次數，垃圾公司可以幫你，或者如何去處理垃圾，是應該以一個正途的方法去做，而不是將垃圾非法放給別人或街角，這是一個不好的做法。」

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