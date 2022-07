舊金山華埠商戶被人長期非法傾倒垃圾 無辜要付額外費用（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山華埠有一商戶表示,有長期非法傾倒垃圾在他店外,令他需要交付額外的費用。

透過閉路電視的片段看到7月5和9日,有不同的男子在商戶外,將紙箱和垃圾放在店舖的垃圾桶旁,然後施施然離開。

記者週一在華埠的街上,亦看見被人廢棄的紙箱,被人非法傾倒垃圾在店外的店主就表示,為她帶來很多麻煩。

店主說:「亂扔垃圾令垃圾公司向我們消費,這令我們每個月都要付出無謂的開支。」

華埠商戶聯會會長邵旗謙指,亂扔垃圾的問題嚴重,又譴責扔垃圾的人缺德,影響華埠的聲譽,但為什麼那些人要將自己的垃圾放在別人處理呢?

邵旗謙說:「有時候可能他自己已經滿了,或者他認為放在別人處,人家加錢,不關他事。」

邵旗謙指,己所不欲,勿斯於人,他希望扔垃圾的人明白這個道理。

邵旗謙說:「如果你自己不能夠今日扔垃圾,可以加次數,垃圾公司可以幫你,或者如何去處理垃圾,是應該以一個正途的方法去做,而不是將垃圾非法放給別人或街角,這是一個不好的做法。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。