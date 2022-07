加州錄得一宗Omicron BA.2.75亞型變種病毒株（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在印度造成確診率飆升的Omicron BA.2.75亞型變種病毒株,於加州與華盛頓州都錄得一宗案例,專家指現時對該變種認識不多。

舊金山(三藩市)加大傳染病學專家陳子平教授指出,BA.2.75變種病毒株,造成印度確診率急升,全世界亦有約12個國家錄得該病毒株案例。

陳子平教授說:「它最終可能會只是區域性影響印度,也可能會傳染到其他地方,現時BA.5病毒株是最廣泛常見的,雖然我們發現BA.2.75有40個新突變,但現時還不肯定它的走勢是如何。」

他指出,於印度的病例,BA.2.75傳染力更高,但不清楚是否比BA.5高,現時對該病毒株的認識實在不多。

陳子平教授說:「我們不認為BA.2.75會造成更嚴重的症狀,我們實在不知道,也不清楚它對疫苗的反應是什麼。」

陳子平教授指出,病毒只會繼續不斷變種,BA.5變種仍然是目前最常見的病毒株,過去亦有變種只局限於某些地區不會傳播很遠,將會繼續觀察BA.2.75,他亦指疫苗仍然有效。

陳子平教授說:「雖然疫苗可能不能完全防止症狀輕微的感染,但絕對能保障你不用入院。」

他指現時不清楚BA.2.75對小孩的影響有多大,特別是5歲以下的小孩,他指亦應該為他們接種疫苗。

