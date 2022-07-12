加州錄得一宗Omicron BA.2.75亞型變種病毒株（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

在印度造成確診率飆升的Omicron BA.2.75亞型變種病毒株，於加州與華盛頓州都錄得一宗案例，專家指現時對該變種認識不多。

舊金山（三藩市）加大傳染病學專家陳子平教授指出，BA.2.75變種病毒株，造成印度確診率急升，全世界亦有約12個國家錄得該病毒株案例。

陳子平教授說：「它最終可能會只是區域性影響印度，也可能會傳染到其他地方，現時BA.5病毒株是最廣泛常見的，雖然我們發現BA.2.75有40個新突變，但現時還不肯定它的走勢是如何。」

他指出，於印度的病例，BA.2.75傳染力更高，但不清楚是否比BA.5高，現時對該病毒株的認識實在不多。

陳子平教授說：「我們不認為BA.2.75會造成更嚴重的症狀，我們實在不知道，也不清楚它對疫苗的反應是什麼。」

陳子平教授指出，病毒只會繼續不斷變種，BA.5變種仍然是目前最常見的病毒株，過去亦有變種只局限於某些地區不會傳播很遠，將會繼續觀察BA.2.75，他亦指疫苗仍然有效。

陳子平教授說：「雖然疫苗可能不能完全防止症狀輕微的感染，但絕對能保障你不用入院。」

他指現時不清楚BA.2.75對小孩的影響有多大，特別是5歲以下的小孩，他指亦應該為他們接種疫苗。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。