拜登就國會通過槍管法案舉行慶祝活動

【KTSF 朱慧琪報導】

總統拜登週一在白宮就國會較早前通過兩黨的槍管法案舉行慶祝活動,拜登稱雖然這是「真正的進步」,但需要做更多工作,才能使美國更安全地遠離槍械。

拜登週一慶祝國會通過歷來首次的槍械管制法案,拜登在南草坪接待數百名客人,除了支持立法的兩黨團體,還有最近大規模槍擊事件的受害者家屬。

拜登說:「因為你的工作,你的倡導、你的勇氣,今天和明天的生命將因此而得救。」

於近期發生多宗大規模槍擊事件後,包括Buffalo、Uvalde的槍擊案,國會於6月25日通過兩黨的槍械管制法案,隨後再發生國慶日芝加大規模槍擊事件。

對這些事件,拜登週一說:「現在是時候激起這項運動,因為這是我們對美國人的責任,這是我們對Buffalo家庭的虧欠,那裡的雜貨店成了殺戮場,這是我們欠了Uvalde的那些家庭,那裡的小學變成了殺戮場,也是虧欠Highland Park的家庭,7月4日遊行變成了殺戮場。」

而支持槍械管制的團體則認為,法案通過不太值得慶祝,這是最低限度要做的事,以保護美國人民。

