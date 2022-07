【KTSF】

東灣Alameda縣向縣內有牌照的家庭式託兒所以及託兒中心,提供總值400萬元補助金。

大型家庭託兒所以及託兒中心,即是可照顧12名或更多兒童的託兒所,可以得到起碼3350元補助金,而照顧少於8名兒童的小型家庭式託兒所,可以獲得最少2350元補助金,需要上網填寫申請表。

經費來自聯邦救助計劃,Alameda縣參議會同意撥出其中400萬元,幫補持有牌照提供託兒,以及早期教育的人士和機構。

有關申請補助金的詳情,請瀏覽:http://acgov.org/providergrants.htm

