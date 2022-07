安倍晉三舉殯 靈車駛經首相官邸、自民黨總部

【有線新聞】

遇刺身亡的日本前首相安倍晉三,以私人形式舉殯。靈車之後繞經東京多個對安倍晉三政途有重要意義的地方,安倍獲日本政府追頒最高榮譽—大勳位菊花章頸飾,成為戰後獲頒此榮譽的第四人。

日本前首相安倍晉三的喪禮在東京增上寺以私人形式舉行,門外有大批保安,只有安倍的親人和首相岸田文雄等與安倍關係密切的賓客參加。儀式約1小時,之後載著安倍遺體的靈車駛出增上寺,安倍晉三遺孀安倍昭惠在車上捧著靈位,大批民眾在路旁送別。

靈車駛經東京多處對安倍晉三政治生涯意義重大的地方,包括自民黨總部,還有首相官邸。當靈車駛至首相辦公室,首相岸田文雄率領職員向車隊鞠躬致意。國會議事堂外亦有大批政界人士等待靈車經過,向安倍晉三作最後道別。車上的安倍昭惠不時點頭致意。

這位日本歷來在任時間最長的首相上周五在奈良街頭演說時被行刺身亡,大批民眾排隊到增上寺送上花束致敬。

日本政府就向67歲的安倍晉三,追頒最高榮譽大勳位菊花章頸飾,表揚他在任時竭盡心力,在日美關係為主軸的外交及經濟安全保障政策的功勞。此勳章主要頒授予日皇與外國元首,除此就只有3名前首相,包括安倍的外叔公佐藤榮作曾獲頒贈,安倍成為二戰後第四人獲此榮譽。

在安倍的家鄉山口縣,下關市的事務所亦有大批市民獻花。世界各地繼續有領袖政要向安倍晉三致意。

美國前國務卿基辛格到日本駐紐約領事館弔唁:「他是偉大領袖,將日本打造成美國不可或缺的盟友和亞洲的重要支柱。」

法國總統馬克龍前往日本駐法國大使的官邸留言憑弔,他形容安倍以極大勇氣和膽量,為人民和國家服務。

