舊金山北岸區圖書館舉辦攝影展 展現華埠女性魅力（視頻）

舊金山(三藩市)北岸區圖書館在7月8日開始直至月底,將會舉辦名為無名英雌的攝影展,希望透過影像,展現華埠女性魅力和細說背後的城市故事。

華裔女性給人的印象是不是在家相夫教子或為生計忙碌,但在經過華裔女攝影師鄧力力(Zabrina Deng)的鏡頭下,她們都可以光芒四射。

攝影師希望透過鏡頭,展現華埠女性魅力,細說背後的城市故事,以及打破大家對華裔女性的刻板形象。

鄧力力指出,照片中的主角有餅家的老闆娘、退休的大學老師、詩人、粵劇表演者、舞蹈家、音樂家等,鄧力力讓她穿上服裝,經過專業的化妝,展示她們的魅力和自信。

究竟是什麼啟發她做這項目?原來是陰差陽錯。

鄧力力說:「是因為疫情開始了,我的工作之前是海外婚紗攝影,因為疫情的關係,那我不能出國,那我主要的客戶也是從亞州,那他們亦不能過來,當時我的職業是靜止了。」

停止過後,鄧力力很快便重新出發,在舊金山重新去推廣和尋找客人,在2020年,終於有一對新人找她拍攝,鄧力力就帶了那對新人,去華埠的一間餐廳拍攝,透過那次的拍攝之後,鄧力力慢慢認識了許多華埠的女性,覺得她們很勤力和十分有魅力,所以就啟發她做這項目。

鄧力力就表示,希望利用相片去讚揚那些移民並在社區紮根,默默耕耘的無名女英雄。

她說自已14歲從廣州移民來舊金山,第一個落腳點就在華埠,攝影的時候令她回想高中時期在華埠的成長回憶,她又指華埠是她成長的根。

鄧力力說:「我有少少想藉住這個項目,去將我們華埠這些有魅力的女性,去介紹給對華埠小商戶,不太認識的人去知道,希望用我個人微小能力,也可能未必做得到,或者希望可以調節到歧視的問題。」

令她最難忘的人就是彭德慧女士,她曾經是一位退休音樂教授、舊金山市長參選人、社區人士、歌唱表演者,鄧力力認為彭德慧女士相當有活力,希望透過鏡頭令她的故事讓更多人認識。

