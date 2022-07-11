優山美地Washburn山火 火場範圍一夜間擴大一倍

July 11, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(Yosemite Fire and Aviation Management)

【KTSF】

優山美地國家公園發生山火，名為Washburn Fire的山火，火場範圍一夜之間擴大一倍，截至週日早上已燒毀約1600英畝林地，預料山火的煙霧週一起將影響灣區，灣區空氣質素管理局發出空氣質素警示。

這場山火週四下午在Mariposa Grove受歡迎的Washburn遠足徑附近開始，火勢一發不可收拾，完全未受控，火勢不單向南面蔓延，亦正向位於Mariposa Grove的紅杉樹林步步進逼，超過500棵紅杉樹受到威脅，包括樹齡達2700年的Grizzly Giant。

為了保護這棵高達209英呎的參天古樹，當局設置灑水系統，向古樹灑水。

當局表示，出動360名消防員救火這場山火，但天氣乾燥，火場地勢嚴峻，加上有很多枯死的樹木助燃，都增加了救火的難度。

當局封閉部分道路，又呼籲附近的Wawona營地和社區的人撤離。

山火造成煙霧彌漫，灣區空氣質素管理局預測，灣區的北灣及東灣週一會受到煙霧影響，因此發出空氣質素警示，星期一生效，但污染指數預計不會超過聯邦健康水平。

當局呼籲受影響的居民，情況許可下關上窗門，並開啟家中冷氣或車中通風系統。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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