優山美地Washburn山火 火場範圍一夜間擴大一倍

【KTSF】

優山美地國家公園發生山火,名為Washburn Fire的山火,火場範圍一夜之間擴大一倍,截至週日早上已燒毀約1600英畝林地,預料山火的煙霧週一起將影響灣區,灣區空氣質素管理局發出空氣質素警示。

這場山火週四下午在Mariposa Grove受歡迎的Washburn遠足徑附近開始,火勢一發不可收拾,完全未受控,火勢不單向南面蔓延,亦正向位於Mariposa Grove的紅杉樹林步步進逼,超過500棵紅杉樹受到威脅,包括樹齡達2700年的Grizzly Giant。

為了保護這棵高達209英呎的參天古樹,當局設置灑水系統,向古樹灑水。

當局表示,出動360名消防員救火這場山火,但天氣乾燥,火場地勢嚴峻,加上有很多枯死的樹木助燃,都增加了救火的難度。

當局封閉部分道路,又呼籲附近的Wawona營地和社區的人撤離。

山火造成煙霧彌漫,灣區空氣質素管理局預測,灣區的北灣及東灣週一會受到煙霧影響,因此發出空氣質素警示,星期一生效,但污染指數預計不會超過聯邦健康水平。

當局呼籲受影響的居民,情況許可下關上窗門,並開啟家中冷氣或車中通風系統。

