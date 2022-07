激進環保份子指責SUV不環保 將輪胎放氣以示警告（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

有激進的氣候環保份子指責SUV不環保,他們決定針對SUV車主,將他們的輪胎放氣以示警告,他們試圖使用這個方法,讓車主感到不方便而減少用車。

在Vacaville的苦主Quanda Ellis-Walker有兩名患有自閉症的兒子,她與丈夫也是傷健兒童的運動教練,她也是一名註冊護士,在這三個身份及工作之間遊走,她靠的是一台SUV休旅車。

在星期二的早上,她如常用車,但她的輪胎氣壓警示燈響起。

Quanda說:「胎壓感應器指胎壓是6psi。」

她停下車並找到問題。

Quanda說:「我的輪胎全平了,我注意到有一張紙在我的擋風玻璃。」

原來這是由環保份子留下的單張,承認輪胎的氣是他們放的,原因是他們覺得SUV對環境有壞影響,單張更指她的車子是gas guzzler,耗油量大的汽車危害人,這讓Quanda非常生氣,因為這車子對她及社區是一個生命線,讓她可以為有需要的孩童服務及出席體育活動。

Quanda說:「他們很可恥,非常失望,這不應該發生。」

而距離Quanda家幾個街口的Nicole Waters,她的本田Pilot也同樣遭到這個組織的人放掉輪胎的氣,她指出,她明白這組織對氣候的關注,但不認同他們去毁壞別人的個人財物。

警方表示,已經在社交媒體上看到多宗相關事件,但至今只有一人報案。

Vacaville警局Katie Cardona隊長說:「我們通常會將案情拼湊,在不同的案發地點的證據,去找線索。」

所以警方呼籲市民一定要報案,這兩個受害人也指,這個組織或個人的行為是很危險。

據報這一個組織更攻擊電動SUV,因為他們指所有SUV也是危險的。

