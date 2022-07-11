激進環保份子指責SUV不環保 將輪胎放氣以示警告（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

有激進的氣候環保份子指責SUV不環保，他們決定針對SUV車主，將他們的輪胎放氣以示警告，他們試圖使用這個方法，讓車主感到不方便而減少用車。

在Vacaville的苦主Quanda Ellis-Walker有兩名患有自閉症的兒子，她與丈夫也是傷健兒童的運動教練，她也是一名註冊護士，在這三個身份及工作之間遊走，她靠的是一台SUV休旅車。

在星期二的早上，她如常用車，但她的輪胎氣壓警示燈響起。

Quanda說：「胎壓感應器指胎壓是6psi。」

她停下車並找到問題。

Quanda說：「我的輪胎全平了，我注意到有一張紙在我的擋風玻璃。」

原來這是由環保份子留下的單張，承認輪胎的氣是他們放的，原因是他們覺得SUV對環境有壞影響，單張更指她的車子是gas guzzler，耗油量大的汽車危害人，這讓Quanda非常生氣，因為這車子對她及社區是一個生命線，讓她可以為有需要的孩童服務及出席體育活動。

Quanda說：「他們很可恥，非常失望，這不應該發生。」

而距離Quanda家幾個街口的Nicole Waters，她的本田Pilot也同樣遭到這個組織的人放掉輪胎的氣，她指出，她明白這組織對氣候的關注，但不認同他們去毁壞別人的個人財物。

警方表示，已經在社交媒體上看到多宗相關事件，但至今只有一人報案。

Vacaville警局Katie Cardona隊長說：「我們通常會將案情拼湊，在不同的案發地點的證據，去找線索。」

所以警方呼籲市民一定要報案，這兩個受害人也指，這個組織或個人的行為是很危險。

據報這一個組織更攻擊電動SUV，因為他們指所有SUV也是危險的。

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