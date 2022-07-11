斯里蘭卡示威逼使總統總理辭職

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斯里蘭卡經濟危機觸發大規模示威衝突，總統府及總理住所先後被大批民眾闖入及縱火，總統和總理宣布同意下台，讓國會選出臨時政府。

首都科倫坡周六示威衝突延續至入夜，警方發射多枚催淚彈，但示威者未有散去。警員手持盾牌推進，又出動水炮車，仍未能阻止民眾闖入總理維克勒馬辛哈的住處，這幢私人住宅其後起火，火舌衝天，現場煙霧瀰漫。維克勒馬辛哈較早前已退避至安全地點，事發時不在屋內，他當晚發聲明宣布願意辭職，交由各黨派組成政府。

國會議長公布，總統戈塔巴雅拉賈帕克薩決定周三辭職，和平移交權力，呼籲民眾守法、停止衝突。

網上流傳片段，聲稱拍得戈塔巴雅拉賈帕克薩跑上海軍船艦逃亡的情形。他的總統官邸早於周六上午已被大批示威者進佔，不過示威者即使成功迫使總統和總理下台，之後的權力移交過程仍未明朗，議長提議國會在本周內選出臨時總統，由他任命新總理，組成臨時政府，以安排舉行大選。

外電分析認為政治情勢仍險惡，除了交接期間會出現權力真空，新政府人選亦未必能平息民憤，加上政局不穩亦可能影響斯里蘭卡與國際貨幣基金組織談判，更難爭取30億美元的貸款援助，難解外匯見底引致的經濟危機所帶來的民怨動盪。

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