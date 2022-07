斯里蘭卡示威逼使總統總理辭職

【有線新聞】

斯里蘭卡經濟危機觸發大規模示威衝突,總統府及總理住所先後被大批民眾闖入及縱火,總統和總理宣布同意下台,讓國會選出臨時政府。

首都科倫坡周六示威衝突延續至入夜,警方發射多枚催淚彈,但示威者未有散去。警員手持盾牌推進,又出動水炮車,仍未能阻止民眾闖入總理維克勒馬辛哈的住處,這幢私人住宅其後起火,火舌衝天,現場煙霧瀰漫。維克勒馬辛哈較早前已退避至安全地點,事發時不在屋內,他當晚發聲明宣布願意辭職,交由各黨派組成政府。

國會議長公布,總統戈塔巴雅拉賈帕克薩決定周三辭職,和平移交權力,呼籲民眾守法、停止衝突。

網上流傳片段,聲稱拍得戈塔巴雅拉賈帕克薩跑上海軍船艦逃亡的情形。他的總統官邸早於周六上午已被大批示威者進佔,不過示威者即使成功迫使總統和總理下台,之後的權力移交過程仍未明朗,議長提議國會在本周內選出臨時總統,由他任命新總理,組成臨時政府,以安排舉行大選。

外電分析認為政治情勢仍險惡,除了交接期間會出現權力真空,新政府人選亦未必能平息民憤,加上政局不穩亦可能影響斯里蘭卡與國際貨幣基金組織談判,更難爭取30億美元的貸款援助,難解外匯見底引致的經濟危機所帶來的民怨動盪。

