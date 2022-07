短片顯示舊金山大批人士當街吸毒

【KTSF】

舊金山(三藩市)新任地檢官Brooke Jenkins誓言嚴厲打擊在街頭使用及交易毒品,而最近網絡瘋傳的一段影片,展示學童下了巴士後,就要面對的街頭毒品氾濫問題。

舊金山居民Ricci Wynne,上週五在Muni巴士上遇到一群剛溜冰的學童,當孩子們必須在Market街中段8街及Mission街下車時,Wynne注意到路邊有一大批在使用及交易毒品的人士,另外還有無家可歸者,而這竟然是當地巴士站的常態,成為孩子們都得面對的問題。

在附近戒毒中心工作的Wynne因此決定拍下影片,告訴大眾問題的嚴重性。

Now ask yourself this question would you want your children to walk through this squalor just to get home from school? @JoeBiden @VP @SpeakerPelosi @SenFeinstein @LondonBreed @SFPDChief #DoBetter #democrats #politics #Police #DRUGS #SanFrancisco #California #crime #DoYourJob #NA pic.twitter.com/ZBa8PApgtC

— Ricci Wynne (@RawRicci415) July 8, 2022