短片顯示舊金山大批人士當街吸毒

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舊金山（三藩市）新任地檢官Brooke Jenkins誓言嚴厲打擊在街頭使用及交易毒品，而最近網絡瘋傳的一段影片，展示學童下了巴士後，就要面對的街頭毒品氾濫問題。

舊金山居民Ricci Wynne，上週五在Muni巴士上遇到一群剛溜冰的學童，當孩子們必須在Market街中段8街及Mission街下車時，Wynne注意到路邊有一大批在使用及交易毒品的人士，另外還有無家可歸者，而這竟然是當地巴士站的常態，成為孩子們都得面對的問題。

在附近戒毒中心工作的Wynne因此決定拍下影片，告訴大眾問題的嚴重性。

舊金山市長欽點的新任地檢官Brooke Jenkins，上週五就職時就誓言打擊街頭毒品交易，將道路還給市民，同時點名田德隆區，表示孩子們上學途中，不應被迫路過毒品交易，不應擔心暴力，不應看到有人吸毒過量死在街頭。

而拍攝影片的Wynne表示，期待看到新任地檢官改善毒品氾濫街頭的問題。

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