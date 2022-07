【KTSF】

現在很多人到餐館用餐,可能會被網上的顧客評分影響,灣區一些餐館因為這個匿名評分制度而被人勒索。

在舊金山Lakeside區的餐館Lucho’s先是受到疫情影響,再來是遭到盜竊,現在又成為欺詐人士的目標。

這封電郵中可以看到,在海外的欺詐人士作案的方法,他們會向這些餐館在谷歌的網頁中給最差一分的評分,威脅餐館要是不寄出75元的禮物卡,就會每天給一分的評分。

餐館業主Kelly Barbieri說,要是評分從4.8降到4.0,顧客不會花時間去了解為什麼,他們只會以為餐館有問題,不來光顧,這種評分確實可能損壞餐館。

谷歌現在允許給評分的人打分,而不需要打字提供原因,餐館業者希望谷歌改變現有的評分準則,以打擊這類勒索,谷歌目前還沒有就事件回應。

