北灣Napa縣的Berryessa湖最近兩週發生3宗遇溺死亡意外,最近一宗發生在週日,一名來自Vallejo市的18歲青年不幸遇溺喪命。

Napa縣警局於傍晚6時37分在Twitter發文,指Zaire Watu Fairley在Berryessa湖的Smittle溪遇溺死亡,有目擊者表示,他當時站在木頭上,突然失足掉下水中。

自2020年以來發生的十宗遇溺死亡事件中,有7宗在Oak Shores發生,而該處泳客其實可以免費借用救生衣。

最近在Berryessa湖發生的遇溺死亡事件,其中一宗在7月3日下午3時左右發生,35歲男子在Oaks Shores為救遇溺兒子不幸喪命,兒子生還。

