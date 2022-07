涉走私鱷魚皮手袋到美國 哥倫比亞知名品牌設計師被捕

【有線新聞】

哥倫比亞一名知名品牌設計師,涉嫌走私鱷魚皮手袋到美國被捕,面臨引渡到美國受審,最高可被判監25年及罰款50萬美元。

品牌設計師Nancy Gonzalez,周五在哥倫比亞第三大城市卡利的寓所被捕,警方搜查屋內,又拘捕她兩名助手。哥倫比亞和美國檢察部門指,她透過招募人手將手袋藏在行李內,由哥倫比亞走私數百個鱷魚皮手袋到美國,又指示他們若被海關查問,就解釋手袋是送給親人。

Nancy Gonzalez將被引渡到美國,面臨佛羅里達法院多項走私控罪,最高可被判監25年、罰款50萬美元。在美國可合法售賣部分鱷魚皮製品,但要獲當局批出許可,不僅需時、困難且費用昂貴。

Nancy Gonzalez在1990年代創立品牌,設計及製造奢華皮革手袋,曾在全球多地開設專門店,部分手袋售價逾1萬美元,受荷里活女星歡迎,包括碧咸妻子和歌手Britney Spears等;熱播美劇「色慾都市」和「花邊教主」中,亦出現過Nancy Gonzalez設計的手袋和飾品,她的作品還參加過2008年紐約大都會藝術博物館的展覽。

